Во время недавних прений Дональд Трамп в очередной раз отказался четко выразить поддержку Украине в войне против россии.

На дебатах 10 сентября Трамп отметил необходимость прекращения войны, вместо того чтобы подчеркнуть важность победы Украины.

Такая позиция выглядит на первый взгляд здравомыслящей, однако западные эксперты предупреждают: мир на текущей стадии конфликта фактически закрепит победу России, что станет катастрофой для глобальной безопасности.

Эксперты считают, что Трамп сознательно избегает четкой позиции по отношению к Украине из-за личной озлобленности, корни которой можно проследить еще со времен его первого импичмента. Тогда Трамп пытался получить от президента Украины Владимира Зеленского компрометирующую информацию о Джо Байдене, в обмен на военную помощь.

Он также активно распространял абсурдную теорию заговора о том, что сервер DNC, фигурировавший во вмешательстве в выборы США, якобы находится в Украине.

"Трамп проводил американскую внешнюю политику на основе своих личных оскорблений, а не американских интересов. Даже хуже, его негативное отношение к Украине не основывается на большом стратегическом видении; это коренится в его личном раздражении из-за несуществующего участия Украины в выдуманном сговоре", - отмечают эксперты. .

Специалисты предупреждают, что позиция Трампа может создать серьезные опасности для будущего. Если путин не будут остановлены сейчас, его агрессия лишь усилится, что повышает вероятность новых конфликтов, в частности между Китаем и Тайванем.

Нежелание Трампа признать, что победа Украины есть в интересах США, свидетельствует о том, что он продолжает руководствоваться своими личными образами, а не стратегическими соображениями на благо страны и мира.

Источник: nytimes .

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