Камала Харрис четко осознает свои слабые места в предвыборной кампании и быстро пытается закрыть все пробелы.

Камала Харрис активно работает над устранением слабых мест своей избирательной кампании, используя стратегию, охватывающую не только крупные демократические города, но и населённые меньшие пункты.

Западные эксперты отмечают, что кандидат в президенты США концентрируется на малых городах, таких как О-Клер (Висконсин) и Саванна (Джорджия), а также на регионах, исторически поддерживавших Дональда Трампа.

Пенсильвания стала эпицентром усилий Харрис, где она посещает как демократические, так и республиканские области. Важной частью ее кампании стали регионы, где проживает преимущественно белый рабочий класс.

Харрис делает акцент на решении экономических проблем, снижении стоимости лекарства и защите права на аборты. Ее усилия направлены на избирателей в сельских и пригородных районах, где она надеется получить больше поддержки.

Демократическая стратегия, разработанная еще в 2016 году после победы Трампа, сейчас получает новое дыхание благодаря Харрис. Она надеется убедить избирателей, что может более эффективно бороться за их интересы, чем Дональд Трамп.

Опросы показывают, что ее активность уже приносит плоды, ведь уровень поддержки среди избирателей в разных регионах штата постепенно растет.

Харрис также демонстрирует свою готовность к открытому диалогу, встречаясь с местными общинами и отвечая на их вопросы.

Источник: politico .

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