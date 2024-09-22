Стратегия Камалы Харрис, изначально вызывавшая удовольствие, сейчас подвергается критике за недостаточную активность в общении с избирателями.

Согласно информации The Hill, люди, близкие к кампании Харрис, утверждают, что она применяет инновационный подход к привлечению избирателей, используя TikTok и другие современные платформы.

Однако, несмотря на положительные отзывы о ее выступлении на недавних президентских дебатах, где она, по мнению многих экспертов, значительно превзошла ожидания, демократы хотят больше интервью и личных встреч с избирателями.

Ван Джонс, эксперт от Демократической партии, подчеркивает:

"Опросы свидетельствуют, что чем больше вы видите Камалу, тем больше она вам нравится".

Это мнение подкрепляется недавними данными университета Квиннипека, которые показывают, что Харрис опережает Дональда Трампа в Пенсильвании и Мичигане, получая 51% и 50% голосов соответственно. В то же время в Висконсине ее преимущество значительно меньше.

Проблема заключается в том, что кампания Харрис выглядит менее активной по сравнению со стратегией Джо Байдена в 2020 году, вызывающей беспокойство у ее поклонников. Тебе Берковиц, профессор коммуникаций, отмечает, что Харрис активна на больших митингах, но не стремится к большему взаимодействию с избирателями, что может помешать дальнейшему успеху.

Учитывая текущие вызовы, демократам следует активно подталкивать Харрис к большей видимости, чтобы закрепить ее позиции в предвыборной гонке.

Источник: thehill.

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