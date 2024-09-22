Стратегия Камалы Харрис, изначально вызывавшая удовольствие, сейчас подвергается критике за недостаточную активность в общении с избирателями.
Согласно информации The Hill, люди, близкие к кампании Харрис, утверждают, что она применяет инновационный подход к привлечению избирателей, используя TikTok и другие современные платформы.
Однако, несмотря на положительные отзывы о ее выступлении на недавних президентских дебатах, где она, по мнению многих экспертов, значительно превзошла ожидания, демократы хотят больше интервью и личных встреч с избирателями.
Ван Джонс, эксперт от Демократической партии, подчеркивает:
"Опросы свидетельствуют, что чем больше вы видите Камалу, тем больше она вам нравится".
Это мнение подкрепляется недавними данными университета Квиннипека, которые показывают, что Харрис опережает Дональда Трампа в Пенсильвании и Мичигане, получая 51% и 50% голосов соответственно. В то же время в Висконсине ее преимущество значительно меньше.
Проблема заключается в том, что кампания Харрис выглядит менее активной по сравнению со стратегией Джо Байдена в 2020 году, вызывающей беспокойство у ее поклонников. Тебе Берковиц, профессор коммуникаций, отмечает, что Харрис активна на больших митингах, но не стремится к большему взаимодействию с избирателями, что может помешать дальнейшему успеху.
Учитывая текущие вызовы, демократам следует активно подталкивать Харрис к большей видимости, чтобы закрепить ее позиции в предвыборной гонке.
Источник: thehill.
Последние новости:
Гаррис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну
«Поддержка» Гаррис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов
Гаррис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов