Кандидаты в президенты США, Камала Харрис и Дональд Трамп, проявили общий интерес к польско-американским избирателям, считая их решающими для победы в штате Пенсильвания.

Как сообщает NBC News, обе кампании активно ищут поддержку этой ключевой группы избирателей, которая может повлиять на результаты выборов.

Недавно во время дебатов с Трампом Харрис неожиданно обратилась к польско-американским избирателям, раскритиковав его внешнеполитические взгляды относительно Польши. После этого ее команда организовала встречи с влиятельными польскими американцами, такими как бывший конгрессмен Том Малиновский. Также была создана страница "Польские американцы за Харрис" в Facebook, где Гаррис заменила фото Джо Байдена своим.

Трамп, в ответ, планировал посетить Национальную святыню Ченстоховской Богоматери, важный центр для польских американцев, и встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой. Однако визит был отменен из-за наводнений в Польше.

Эксперты считают, что оба кандидата осознают важность польских голосов. Профессор политологии Дэвид Джеймс Джексон отмечает, что кампании активно пытаются привлечь польских американцев, особенно в штатах, где их количество велико, таких как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

"Каждый голос может быть решающим", - подчеркивает он.

Этот соревновательный подход стал особенно важен на фоне предыдущих выборов, где польские голоса сыграли ключевую роль.

Источник: nbcnews .

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