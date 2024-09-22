Эти три штата станут решающими для выборов в ноябре, поэтому каждый кандидат в президенты пытается получить лучшие показатели в этих регионах.

Предвыборная гонка в США сосредоточена на трех ключевых штатах: Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии.

Эксперты считают, что именно результаты в этих регионах определят, кто станет следующим президентом. Если бывший президент Дональд Трамп сможет выиграть эти штаты, его возвращение в Белый дом станет почти неизбежным.

У вице-президента Камала Гаррис есть серьезные вызовы в Пенсильвании, штате, где президент Джо Байден провел большинство своего детства. Если Гаррис проиграет здесь, ее надежды на победу зависят от успеха в Джорджии или Северной Каролине, где у нее есть шансы, но риски также велики. Выборы могут быть решены после закрытия участков, поскольку эти штаты имеют огромное значение.

Хотя другие штаты, такие как Мичиган и Висконсин также важны, их роль теряет актуальность, если Трамп сможет заблокировать Гаррис в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Республиканцы имеют существенные преимущества в избирательной системе и их рекламные кампании сосредоточены на этих трех штатах.

Трамп уже потратил миллионы на рекламу в Пенсильвании и Джорджии, а также инвестирует в Северную Каролину, где надеется заручиться поддержкой. В то же время кампания Гаррис пытается привлечь голоса "мягких республиканцев" и чернокожих избирателей, чтобы противостоять республиканским вызовам.

Стратегии обоих кандидатов активно анализируются экспертами, подчеркивающими, что выборы 2024 года, похоже, сводятся к этому трио. Для Гарриса важно не только удержать Пенсильванию, но и успешно конкурировать в южных штатах, где республиканцы традиционно имеют сильные позиции.

Источник: politico .

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