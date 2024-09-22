Камалла Харрис опережает Дональда Трампа почти на 3 пункта в последнем среднем значении национальных опросов.

Новый опрос показывает, что оба кандидата оказались в общенациональном тупике, хотя после дебатов Харрис увеличила свое преимущество перед Трампом среди молодежи и белых избирателей с высшим образованием.

Отдельные опросы в колеблющихся штатах Пенсильвания и Мичиган показывают, что Харрис обеспечил себе уверенное преимущество в 5+ очков в обоих штатах, в то время как третье поле битвы пока слишком близко, чтобы его назвать.

Харрис опережает Трампа на 2,9 пункта в последнем среднем значении национальных опросов, собранных FiveThirtyEight. В среднем Харрис незначительно опережает Трампа в национальных опросах.

Однако новый опрос, проведенный The New York Times и Сиенским колледжем, показал, что Трамп и Харрис оказались в общенациональном тупике: у каждого из них по 47 процентов голосов среди вероятных избирателей.

Это небольшое отклонение от результатов того же опроса в начале сентября, где Трамп опережал Харрис на +2 пункта, что стало неожиданным результатом.

Харрис сохраняет уверенное лидерство среди женщин (на 12 очков опережает Трампа), в то время как среди мужчин он опережает соперников на 14 очков.

В частности, после дебатов Харрис увеличила свою долю голосов среди лиц моложе 34 лет, увеличив ее на 7 процентов до 58 процентов голосов и опередив Трампа на 21 пункт.

Между тем, ее отрыв в возрастной группе 30-44 лет сократился, и Трамп отстает всего на 4 очка; хотя отрыв Трампа в возрастной группе 45-64 лет также сократился до всего 2 очков.

Отдельные опросы, проведенные Университетом Куиннипиак в трех ключевых колеблющихся штатах, показывают многообещающее преимущество Харрис, но у Трампа все еще есть возможность переломить ситуацию.

В Пенсильвании, где на прошлой неделе прошли очные дебаты, Харрис лидирует с отрывом в 6 пунктов, набрав 51 процент голосов, по сравнению с 45 процентами у Трампа.

Источник: independent.

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