Предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки продолжается и главной интригой остается то, кто победит на выборах в ноябре.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис успешно дебатировала с Дональдом Трампом, но это вряд ли сильно повлияет на сами выборы.

Американские аналитики отмечают, что выступление Харрис на дебатах было воспринято положительно: многие избиратели отметили его спокойствие и нравственные качества. Однако результаты опросов показывают, что ее преимущество в ключевых "шатких" штатах осталось минимальным.

Гаррис опережает Трампа на 3,6% в национальном масштабе, что является лишь незначительным ростом с 3,2% до дебатов. В штатах, таких как Пенсильвания и Невада, расстояние между кандидатами сократилось, а в Мичигане результаты остались неизменными. Трамп также удерживает небольшое преимущество в Аризоне и Джорджии.

Демократы проявляют сдержанность, учитывая, что отрыв в опросах находится в пределах погрешности, что указывает на фактическую "ничью". Между тем республиканцы считают, что ситуация сложна для прогнозирования. Некоторые опросы показывают, что Харрис и Трамп имеют схожие показатели в разных штатах, но национальные данные остаются стабильными.

Демократы все еще верят, что усилия Харрис в "шатких" штатах принесут плоды к выборам. Однако история показывает, что результаты прений не всегда ведут к успеху на выборах.

Напомним, что в 2016 году Хиллари Клинтон также победила Трампа на дебатах, но проиграла выборы. Повторится ли этот сценарий в 2024 году, пока остается вопросом.

Источник: thehill .

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