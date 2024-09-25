Об этом свидетельствуют последние опросы, проведенные The New York Times и Сиенским колледжем.

По сравнению с 2020 годом, когда Трамп проиграл Байдену, сегодня его рейтинг растет, поскольку 50% избирателей в Аризоне поддерживают его, в то время как Камала Харрис получает лишь 45%. Подобные результаты наблюдаются и в других штатах: Трамп опережает Харрис в Джорджии с небольшим преимуществом (49% против 45%) и в Северной Каролине (49% против 47%).

Эти цифры свидетельствуют о том, что избиратели в этих штатах считают, что Трамп положительно повлиял на их жизнь во время президентства, в то время как их надежды на администрацию Харрис значительно ниже. По данным опроса, 72% республиканцев считают, что страна движется в неправильном направлении, в то время как только 16% демократов разделяют этот взгляд. Многие избиратели выражают опасения относительно своих будущих экономических перспектив, что повышает популярность Трампа среди стремящихся к стабильности.

Несмотря на относительное преимущество Трампа, 15% избирателей остаются неопределенными. Они меняют свое мнение в пользу Трампа, хотя раньше склонялись к Харрис. Проблема этики и поведения Трампа также становится важной: 33% еще не определившихся избирателей выражают беспокойство относительно его личности. В то же время, у Харрис есть проблемы с поддержкой, даже несмотря на рост вкладов и энтузиазма среди демократов после ее дебатов с Трампом.

Настоящими вызовами для Харрис остаются вопросы абортов и иммиграции. Несмотря на то, что избиратели более либерально настроены по многим социальным вопросам, они продолжают поддерживать Трампа, когда дело доходит до экономики. 55% респондентов считают, что Трамп лучше справится с экономическими проблемами, в то время как 42% считают Харрис лучшей кандидатурой.

Эти результаты создают напряженную атмосферу перед выборами, ведь у обоих кандидатов есть свои сильные и слабые стороны.

Источник: nytimes .

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