Предвыборная гонка в Соединенных Штатах Америки стала еще более ожесточенной, теперь в ней с помощью ИИ вмешиваются другие страны.

Американская разведка обнародовала тревожные сведения о вмешательстве россии, Китая и Ирана в выборы США.

По данным разведчиков, эти страны активно используют технологии искусственного интеллекта для манипуляции общественным мнением, в частности, для дискредитации вице-президента Камалы Харрис. Отмечается, что россия занимает лидирующее положение в этих усилиях, фокусируясь на создании негативных историй и манипуляциях с ее словами.

В ходе брифинга представители Офиса директора национальной разведки и ФБР отметили, что российские чиновники фальсифицируют речи Харрис, используя искусственный интеллект для создания дезинформационного контента, в том числе видео и текстов. К примеру, недавно появилось вирусное видео, в котором актриса ложно обвинила Харрис в травмировании ее в ДТП. Это видео собрало миллионы просмотров и стало очередным доказательством агрессивных информационных атак.

Разведка также сообщила об инвестициях россии в медиакомпании, которые, по их словам, распределяют контент, продвигающий интересы Москвы. Среди этих кампаний поддержка правых влиятельных лиц, рекламирующих антиукраинские настроения. Важно отметить, что большинство инфлюэнсеров не знали о российском финансировании их деятельности.

Однако не только россия задействована в информационной войне. Иран и Китай также активизировали свои усилия, продвигая контент, подрывающий внутреннюю стабильность США. Иран, в частности, пытается использовать ситуацию в Газе, создавая фейковые новости, в то время как Китай концентрируется на вопросах наркотиков и иммиграции, пытаясь повлиять на выборы на местном уровне.

Все это свидетельствует о том, что технологии искусственного интеллекта стали мощным инструментом для внешних влияний, угрожающих демократическим процессам в США.

Источник: washingtonpost .