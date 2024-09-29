До дня выборов осталось менее шести недель, и у Камала Гаррис есть преимущества над бывшим президентом среди потенциальных избирателей.

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Гаррис с небольшим отрывом опережает бывшего президента Дональда Трампа в шести важных штатах.

Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg News/Morning Consult.

Кандидат от Демократической партии имеет преимущество над Трампом в шести штатах: Неваде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Северной Каролине и Висконсине.

В Неваде Гаррис опережает Трампа на 7% (52% против 45%), а в Пенсильвании – на 5% (51% против 46%). В Аризоне и Мичигане ее преимущество составляет 3% (50% против 47%).

В Северной Каролине разница значительно меньше – 50% против 48%, а в Висконсине – 51% против 48%. Оба кандидата имеют равную поддержку в Джорджии – по 49%.

Большинство штатов, в которых лидирует Гаррис, за исключением Невады и Пенсильвании, находятся в пределах ошибки опроса.

До дня выборов осталось менее шести недель, и у Гарриса 3% преимущества над бывшим президентом среди потенциальных избирателей во всех семи ключевых штатах (50% поддержки против 47% у Трампа).

Когда в опросы были включены кандидаты от третьих партий, преимущество Гаррис выросло до 4%. Кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер получил 2%, а кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн – 1%.

Социологи также обнаружили, что в вопросе контроля над расходами на товары повседневного спроса оба основных кандидата практически сравнялись: Трамп получил 47% поддержки, тогда как у Гаррис — 46%. Однако у демократки есть 11% преимущества в вопросе доверия избирателей относительно поддержки среднего класса.

По поводу иммиграции, которая является одной из ключевых тем выборов 2024 года, кандидат от Республиканской партии все еще опережает Гаррис на 14%. В то же время у вице-президента есть 24% отрыва в вопросе абортов — 56% против 32%, что, согласно опросу, является одной из ее сильнейших позиций.

Источник: The Hill.

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