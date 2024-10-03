Как события на Ближнем Востоке повлияют на выборы в Соединенных Штатах Америки, станет ясно уже совсем скоро.

Противостояние между Израилем и Ираном получило новый виток, что может оказать существенное влияние на президентские выборы в США.

Как отмечают в британской газете Financial Times, администрация Байдена, уже пытавшаяся избежать конфликта на Ближнем Востоке, оказалась на грани провала. Недавно Иран второй раз за год нанес ракетные удары по территории Израиля, и, по словам американского советника по национальной безопасности Джейка Салливана, Ирана следует ожидать "серьезных последствий". Это высказывание намекает на возможность совместных военных действий США и Израиля.

В Financial Times отмечают, что Белый дом стремится умерить Израиль от чрезмерно агрессивных действий, поскольку не желает втягиваться в новый конфликт после выхода из Афганистана. Хотя администрация призывает к воздержанию, она продолжает уверять Израиль в своей поддержке в борьбе против Ирана. Эта ситуация создает чувство, что Израиль может действовать без серьезных последствий, получая при этом поддержку со стороны США.

Израиль чувствует, что время для активных действий против Ирана настало, особенно учитывая приближающиеся президентские выборы в США. Шансы на то, что Америка откажется от поддержки Израиля, уменьшаются, ведь администрация должна выглядеть сильной в условиях угрозы Ирану. Камала Гаррис, вице-президент США, пытается занять более жесткую позицию относительно действий Нетаньяху, но одновременно стремится не выглядеть слабой, что может сыграть на руку Трампу.

Трамп использует эту эскалацию для укрепления своего нарратива о том, что при его президентстве царил мир. Он акцентирует внимание на том, что "слабость" администрации Байдена привела к конфликтам в разных регионах мира, от войны в Украине до противостояния на Ближнем Востоке. Это позволяет Трампу обвинить текущую администрацию в неудачах на международной арене.

Кроме того, Израиль открыл новый фронт в войне, совершив наземное вторжение в Ливан против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла". Израильские войска объявили, что продолжат наносить мощные удары по своим противникам в регионе, обещая последствия для Ирана.

В этой опасной ситуации роль внешней политики и международных отношений становится критически важной для обоих кандидатов на президентских выборах в США.

Источник: FT .

Последние новости:

Гаррис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну.

«Поддержка» Гаррис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов.

Гаррис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов.