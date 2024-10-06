Вице-президент США Камала Гаррис лидирует среди потенциальных избирателей с 50% поддержки, опережая бывшего президента Дональда Трампа на 2%.

Результаты опросов NPR/PBS News/Marist также свидетельствуют о значительном гендерном разрыве, который может стать самым большим в истории.

Среди зарегистрированных избирателей Гаррис имеет преимущество в 3% (50% против 47% у Трампа). Однако Трамп удерживает лидерство среди независимых избирателей, за которых проголосовали бы 50%, тогда как Гаррис поддержали бы 46%. Это распределение голосов свидетельствует о большой политической поляризации в стране, где каждая сторона пытается привлечь максимальную поддержку своей аудитории.

Поддержка кандидатов четко разделяется по гендерному признаку: 57% мужчин склоняются к Трампу, тогда как 41% предпочитают Гаррис. В свою очередь женщины демонстрируют явную поддержку Гаррис — 58% против 40% за Трампа. Это может указывать на то, что женщины-избиратели более чувствительны к вопросам, связанным с сохранением демократии, экономикой и иммиграцией, которые стали главными темами избирательной кампании.

Среди беспокоящих американцев проблем 64% респондентов указали на сохранение демократии, 59% — на экономику, а 44% — на иммиграцию.

Исследование также указало на высокий уровень недоверия к избирательному процессу. Приблизительно 58% опрошенных выразили обеспокоенность по поводу возможных фальсификаций избирателей, причем республиканцы являются наиболее обеспокоенными (86%). Иностранное вмешательство считается серьезной угрозой: 66% американцев заявили о своей озабоченности этим явлением.

Кроме того, опрос выявил рост негативного отношения к Трампу, где 51% респондентов выразили негативное мнение о нем, в то время как только 45% относятся к нему положительно. В отличие от этого, Гаррис имеет 47% поклонников, с аналогичным процентом отрицательных отзывов.

Опрос, проведенный с 27 сентября по 1 октября, включал 1514 зарегистрированных избирателей с погрешностью 3,5%.

Источник: thehill .

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