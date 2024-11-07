Несмотря на массированное вмешательство россии и ее агентов, Санду одержала победу во втором туре выборов , обойдя своего пророссийского соперника Александра Стояногло на расстоянии более 180 тысяч голосов.

Как отмечает The Conversation, центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты, которые показали, что Санду получила 55% голосов избирателей. Особенно важной оказалась поддержка молдавской диаспоры, преимущественно проживающей в странах Западной Европы и Северной Америки. Около 270 тысяч голосов было отдано за Санду за пределами страны.

В то же время, в самой Молдове ее поддержка была сконцентрирована в столице и центральных регионах, тогда как у пророссийских настроений было преимущество на севере и юге страны. Эксперты отмечают, что победа Санду является большим шагом на пути к европейской интеграции.

Однако Санду придется столкнуться с серьезными вызовами. Ее победа не может перекрыть проблемы, существующие внутри страны. Раскол между пророссийскими и проевропейскими силами сохраняется и значительная часть избирателей в южных и северных регионах поддерживает россию. Даже в Кишиневе, где Санду получила 57% голосов, остаются пророссийские симпатии.

Победа Санду на президентских выборах – это безусловный успех, но не гарантия на парламентских выборах 2025 года. Есть вероятность, что Санду придется сосуществовать с правительством, возглавляемым социалистами, что может замедлить евроинтеграционные процессы. Однако у победы Санду есть и другая сторона. Это сигнал о том, что российское вмешательство имеет свои пределы, и значительная часть молдавского электората стремится видеть свою страну частью европейского сообщества.

Источник: The Conversation

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