Украине очень не выгодно, чтобы к власти в Румынии пришли пророссийские силы.

Если Джорджеску, сторонник россии, станет президентом Румынии, это может привести к тому, что Украина окажется в полном окружении пророссийских стран.

Сейчас Румыния вместе с Венгрией и Словакией играет важную роль в обеспечении стратегической обороноспособности для Украины.

Несмотря на то, что Конституционный суд Румынии упразднил результаты первого тура выборов, реальная угроза пророссийской победы остается. Если Румыния присоединится к лагерю сомневающихся в поддержке Украины стран, это значительно усложнит ее стратегическую оборону.

Из-за своего географического положения Румыния стала самой передовой точкой НАТО на его юго-восточном фланге. Здесь расположена многонациональная боевая группа и несколько баз Альянса, одна из которых должна стать самой большой в Европе. Кроме того, через Румынию осуществляются важные поставки военной техники и обучение украинских военных, в частности, пилотов истребителей F-16 и морских пехотинцев.

Если Румыния изменит свою политическую ориентацию, это создаст серьезную проблему для Украины, поскольку останется только польское направление для безопасных поставок и поддержки. Вместе с Венгрией и Словакией Румыния может стать важным инструментом россии в гибридной войне против Европейского Союза, что добавит новых вызовов для европейской безопасности в ближайшие годы.

"Румыния является стержнем безопасности на северо-западе Черного моря. В материально-техническом плане Румыния имеет решающее значение для военных усилий и торговли. Это одна из самых проукраинских стран в регионе. Любое существенное изменение этой ситуации будет ударом для Украины", - подчеркнул он. Владимир Дубовик, эксперт по международным отношениям Одесского национального университета имени Мечникова.

Источник: foreignpolicy .

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