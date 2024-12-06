Якщо Трамп прагне досягти справжнього миру в Україні, то він має бути далекоглядніший за попередніх президентів.

Дональд Трамп повинен уникнути "пастки Будапешта" та уникнути повторення помилки Невіла Чемберлена, британського прем'єра, що в 1938 році поступився Гітлеру задля "миру в нашому поколінні".

Про це заявив політичний оглядач Марк Тіссен у статті для The Washington Post. Експерт нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу, отримала обіцянки від росії, США та Великобританії про повагу до її суверенітету та територіальної цілісності.

"Ці гарантії виявилися порожніми. У 2014 році президент росії Володимир Путін вторгся в Україну та анексував Крим", – наголосив Тіссен.

Експерт робить три ключові висновки з цієї історії. По-перше, він переконаний, що росія порушить будь-яку міжнародну угоду, яку підпише, і єдиним способом зупинити її є показати, що захоплення України неможливе. По-друге, Тіссен підкреслює, що західні гарантії безпеки не мають сенсу без відповідної військової підтримки. Він вважає, що для досягнення тривалого миру Кремль має розуміти: будь-яка агресія проти України призведе до війни не лише з нею, а й із Заходом. І по-третє, важливо, щоб сама Україна була достатньо сильною у військовому плані, щоб утримати росіян від спроби подальшого розширення.

"Якщо Трамп хоче уникнути головування в такій історичній невдачі, як Будапешт, йому потрібно уникнути пастки спроби задобрити Путіна обіцянками українського нейтралітету та роззброєння", – підсумовує Тіссен.

Джерело: washingtonpost.

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