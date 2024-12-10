Несмотря на то, что мирный план Трампа для решения войны в Украине до сих пор не обнародован, эксперты сомневаются, что он просто "кинет" Украину и оставит ее без поддержки.

Об этом пишет британское издание The Guardian, отмечая, что позиция Трампа в этом вопросе остается неопределенной.

Сейчас и Москва, и Киев с настороженностью наблюдают за ситуацией, пытаясь предсказать, как именно Трамп будет действовать после вступления в должность. Украина стремится реализовать разрешение на применение западных ракет для нанесения ударов по территории россии, в то время как Путин активно использует тактику ядерных угроз. Однако, как отмечают аналитики, легкий путь к мирному соглашению между сторонами войны пока выглядит маловероятным.

"Легкий путь к мирному соглашению трудно найти. Общепринятым предположением на Западе было то, что замораживание линии столкновения может быть прелюдией к переговорам, но ни одна из сторон не заинтересована: россия, потому что она продвигается на поле боя; Украина, потому что она боится, что без реальных гарантий безопасности со стороны Запада замораживание линий просто даст россии время перегруппироваться, прежде чем она начнет новое нападение", – говорится в статье The Guardian.

Бывший специальный представитель президента США в Украине Курт Волкер подчеркивает, что Трамп, вероятно, не станет принуждать Украину к уступкам россии. По его мнению, экс-президент США хорошо осознает катастрофу, которой стало для Джо Байдена поражение в Афганистане, и не хочет, чтобы Украина стала его "Афганистаном". Трамп стремится показать себя сильным лидером, не уступающим Путину, и в случае отказа росии от переговоров готов обеспечить Украину всеми необходимыми ресурсами — оружием и финансированием.

Источник: theguardian .

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