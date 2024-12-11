Падение режима сирийского президента Башара Асада может иметь серьезные последствия не только для Сирии, но и для рф, в частности для амбиций Владимира Путина на Ближнем Востоке.

Быстрый крах сирийского режима наносит мощный удар по позициям Кремля на международной арене и подчеркивает слабость российского лидера.

Как сообщает CNN, бегство Асада в Москву, после того как его режим потерпел быстрое поражение, является большей потерей для Путина, чем просто потеря союзника. В частности, падение Асада подвергает сомнению способность Путина удерживать власть в россии и повышает беспокойство относительно возможных внутренних потрясений в Кремле. Это ослабляет позиции россии на Ближнем Востоке, где Путин стремился быть ключевым игроком.

"Крах режима Асада может потенциально ослабить позиции Путина в переговорах о прекращении войны в Украине, особенно если воинственные угрозы Путина в последние недели ядерной эскалации будут восприняты как пустые", – отмечает старший редактор CNN Натан Ходж.

Он также добавляет, что бегство Асада стало для украинцев более чем просто моментом, ведь это означало символическое поражение Путина. Сирийский режим упал в то время, когда Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери, где украинскому лидеру аплодировали стоя.

К слову, после падения режима Асада премьер-министр Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности передачи власти переходному правительству. А после падения Асада россияне пытались скрыть бегство президента Сирии, распространив информацию о якобы авиакатастрофе, в которой он погиб.

Источник: cnn .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы