Трехстороннее соглашение AUKUS между США, Великобританией и Австралией может оказаться под угрозой.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года может поставить под вопрос одно из самых амбициозных оборонных соглашений последнего времени.

Как пишет Politico, соглашение, предусматривающее развитие атомных подлодок на сумму 369 миллиардов долларов, стало важной частью стратегии по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако будущая политика Трампа по этому соглашению остается неопределенной.

Пакт AUKUS, подписанный во время президентства Джо Байдена, предусматривает, что США поделятся с Австралией и Великобританией передовыми технологиями для строительства атомных подлодок, а также проведут важные операции в рамках укрепления альянсов против Китая. Однако, несмотря на огромную поддержку в Конгрессе США, Трамп до сих пор не выражал четкой позиции по этому соглашению.

Существуют опасения, что новый президент может попытаться пересмотреть условия AUKUS. Отчасти это связано с идеологией "Америка прежде всего", которая, возможно, не предполагает сокращения военно-морского флота США для удовлетворения потребностей союзников. Британия и Австралия пытаются оценить, как изменения в администрации могут повлиять на соглашение.

Эксперты отмечают, что хотя Трамп, вероятно, продолжит борьбу с Китаем и будет поддерживать альянсы с индустриально развитыми странами, он может подвергнуть сомнению целесообразность постоянного военного участия США в глобальных инициативах без прямой выгоды для собственной страны.

Источник: politico .

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