Трамп демонстрирует стремление оставить свой след в истории как "великий миротворец".

Журнал The Atlantic рассматривает возможный сценарий завершения войны в Украине после возвращения Дональда Трампа к власти.

Несмотря на свою прежнюю симпатию к Владимиру Путину, Трамп изменил свое отношение к нему. Война в Украине, продолжающаяся уже три года, выявила слабые места российского режима: колоссальные человеческие и технические потери, экономический спад и уменьшение стратегического влияния Кремля. Теперь Путин уже не выглядит таким триумфатором, как в начале войны. Это заставляет Трампа пересматривать свою политику и искать новые способы разрешения конфликта.

Согласно планам, которые могут быть реализованы при президенте Трампа, Украина получит гарантии безопасности, однако вступление в НАТО для нее отложится до полного восстановления ее способности интегрироваться в альянс. Это может стать временным компромиссом, пока страна не будет готова к членству. Кроме того, предполагается масштабная реконструкция Украины, финансирование которой частично может обеспечить Европа, используя замороженные активы.

Трамп также может обеспечить на территории Украины присутствие международных военных подразделений – польских, британских, французских и других, общей численностью до 100 000 военных. Это создаст дополнительные гарантии безопасности для страны и укрепит ее позиции. В то же время важным элементом будет усиление санкций против России, в частности, в отношении таких крупных компаний, как "Газпром".

"Сценарий, при котором Трамп, Европа и США объединятся вокруг Украины, остается сложным, но реальным, пишет издание. Этот процесс потребует от Европы решительности, от США — лидерства, а от России — готовности принять поражение, даже если Путин будет вынужден. преподносить это как победу", - пишет издание.

Источник: theatlantic .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы