Глава Службы информации и безопасности Молдовы выступил с докладом о внешнем вмешательстве в избирательный процесс.

Россия планирует вмешательство в парламентские выборы в Молдове, которые пройдут в следующем году.

Об этом для News Marer заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце. Выступая с докладом о внешнем вмешательстве, он рассказал о деятельности, координируемой российским правительством. По словам Мустяце, в Москве был создан оперативный командный центр, основной целью которого было скомпрометировать конституционный референдум о евроинтеграции и президентских выборах в Молдове.

Мустяце также отметил, что россия назначила белого олигарха Илана Шора руководителем этой "преступной группировки", предоставив ему мощные финансовые, медийные, кадровые и технические ресурсы для осуществления манипуляций.

"СИБ совместно с национальными властями и зарубежными партнерами оперативно и немедленно отреагировал на внешнее вмешательство и другие серьезные риски, связанные с избирательным процессом, предприняв для этого различные мероприятия в пределах своей компетенции. Мы обнаружили и прекратили деятельность псевдонаблюдателей, участвовавших в мониторинге. выборов, предотвративших кибератаки на избирательную инфраструктуру, задокументировали случаи подкупа избирателей и тому подобное", - говорится в отчете спецслужбы.

Однако Мустяце подчеркнул, что россия не планирует останавливаться на достигнутом и намерена применить ту же стратегию во время парламентских выборов 2025 года. Целью Кремля является получение контроля над парламентом Молдавии. Для этого Москва будет использовать политическую и избирательную коррупцию, дезинформацию, манипуляцию, а также организацию уличных протестов и беспорядков.

Источник: newsmaker .

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