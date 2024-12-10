Україні вкрай не вигідно, щоб до влади у Румунії прийшли проросійські сили.

Якщо Джорджеску, прихильник росії, стане президентом Румунії, це може призвести до того, що Україна опиниться в повному оточенні проросійських країн.

Зараз Румунія, разом із Угорщиною та Словаччиною, відіграє важливу роль у забезпеченні стратегічноїобороноздатності для України.

Попри те, що Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів, реальна загроза проросійської перемоги залишається. Якщо Румунія приєднається до табору країн, які сумніваються в підтримці України, це значно ускладнить її стратегічну оборону.

Через своє географічне розташування Румунія стала найпередовішою точкою НАТО на його півенно-східному фланзі. Тут розташована багатонаціональна бойова група і кілька баз Альянсу, одна з яких має стати найбільшою в Європі. Окрім того, через Румунію здійснюються важливі постачання військової техніки та навчання українських військових, зокрема пілотів винищувачів F-16 та морських піхотинців.

Якщо Румунія змінить свою політичну орієнтацію, це створить серйозну проблему для України, оскільки залишиться лише польський напрямок для безпечних постачань і підтримки. Крім того, разом з Угорщиною та Словаччиною Румунія може стати важливим інструментом росії в гібридній війні проти Європейського Союзу, що додасть нових викликів для європейської безпеки в найближчі роки.

"Румунія є стрижнем безпеки на північному заході Чорного моря. У матеріально-технічному плані Румунія має вирішальне значення для військових зусиль і торгівлі. Це одна з найбільш проукраїнських країн у регіоні. Будь-яка суттєва зміна цієї ситуації буде ударом для України", – наголосив Володимир Дубовик, експерт з міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Джерело: foreignpolicy.

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