Вспомним ряд важных событий, случившихся в 2024 году и повлиявших на геополитический ландшафт; некоторые из них были довольно ожидаемыми, в то время как другие буквально шокировали весь мир.

2024 год стал временем военно-политических потрясений, существенно изменивших расстановку сил на мировой арене.

Украина на Курщине

Одним из самых неожиданных событий стала операция Украины на территории русской Курской области. 6 августа украинские войска прорвали российскую границу и установили контроль над более чем 1000 кв. км. русской земли, захватив сотни пленных и десятки населенных пунктов. Это стало не только военным успехом, но и важным политическим сигналом для международного сообщества.

Смерть иранского президента

19 мая 2024 года в Иране произошла авиакатастрофа, унесшая жизни президента Ибрагима Раиси и высокопоставленных должностных лиц его правительства. Это привело к быстрой смене власти. Для части иранцев смерть жесткого президента стала праздником. Ибрагима Раиси называли «палачом из Тегерана» за расправы над политическими заключенными. Иранцы избрали президентом Масуда Пезешкиана, обещавшего сделать Иран более дружественной страной, расширить свободы граждан, отменить преследование женщин за неправильное ношение хиджаба и наладить с США и странами Запада «конструктивный диалог» по снятию санкций.

Падение Шейх Хасин в Бангладеш

2024 год стал годом свержения авторитарного режима Шейх Хасин в Бангладеш. Массовые протесты, поддержанные армией, заставили премьера бежать из страны. Новое правительство во главе с Мухаммадом Юнусом обещало либерализацию и укрепление связей с Китаем и Пакистаном, что вызвало обеспокоенность Индии.

Израиль против "Хезболлы"

Израиль нанес серию мощных ударов по ливанской «Хезболле», заставив организацию заключить перемирие после тяжелых поражений. Один из самых больших ударов произошел 27 сентября, когда Израиль сбросил на Бейрут почти 80 тонн бомб, уничтожив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Падение режима Асада в Сирии

27 ноября 2024 года после массированного наступления повстанцев режим Башара Асада в Сирии упал. Сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией и Ираном, не смогли удержать позиции, и к 8 декабря новым лидером страны стал Абу Мохаммед аль-Голани, бывший боевик "Аль-Каиды". Это потрясение стало тяжелым ударом для Ирана и России, лишившихся влияния на Ближнем Востоке.

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