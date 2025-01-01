Уже с самого начала 2025 года ключевые международные события могут повлиять на ход войны России с Украиной и ее дальнейшее развитие.

2025 год обещает быть решающим для Украины .

Одним из важнейших событий станет инаугурация Дональда Трампа 20 января. Его приход к власти может открыть новую страницу в отношениях с Россией, а также отразиться на стратегической поддержке Украины. Ожидается, что Трамп, неоднократно заявлявший о намерении прекратить войну "за 24 часа", после инаугурации начнет переговоры с Владимиром Путиным. Трамп хочет "прекратить убийство и принести мир в регион". Но мир, по его словам, должен быть "справедлив, устойчив и безопасен".

Весной 2025 года в США будут также обсуждать вопросы военной помощи Украине в рамках утверждения нового бюджета Штатов. Пока из пакета на $61 млрд для Украины осталось около $5,6 млрд, которые, вероятно, не будут использованы до конца года. Часть этих средств может перейти в новую администрацию Трампа, который не исключает сокращение поддержки Украины. На прошлой неделе Конгресс принял оборонный бюджет США на $895 млрд без дополнительного финансирования для Украины. Однако окончательное голосование за бюджет на 2025 год состоится в марте-апреле, тогда и могут возобновиться обсуждения дальнейшей военной помощи Украине.

Еще одним важным событием станет саммит НАТО, который пройдет в июне 2025 года в Гааге. Там у Украины, вероятно, будет шанс приблизиться к членству в Альянсе. Как говорят эксперты, на саммите Трамп может потребовать от союзников НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП, что станет очередным испытанием для европейских стран.

К слову, The Economist представил новую обложку с прогнозами на 2025 год. Редактор издания назвал десять главных мировых трендов на новый год. Среди них - растущая роль Америки, геополитические вызовы, торговая война с Китаем, бум чистых технологий, критическая ситуация с искусственным интеллектом, увеличение оборонных бюджетов и налогов и вызовы, связанные с возрастом и старением мира, а также неожиданные события.

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