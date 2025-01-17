Reform UK, известная своей правопопулистской идеологией и активным участием в кампании Brexit, сейчас выглядит как серьезный конкурент для лейбористов и консерваторов.

В Великобритании ультраправая партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем, набирает популярность, став второй по величине политической силой в стране.

Как пишет Reuters, согласно опросу YouGov, партия отстает от лейбористской партии всего на один процент. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, 26% британцев проголосовали бы за лейбористов, а 25% - за Reform UK. В то же время, Консервативная партия получила бы всего 22%.

Это результат впервые проведенного опроса после выборов в июле, на которых партия Фараджа получила 14% голосов. Хотя партия имеет только пять мест в 650-местном парламенте, ее нынешние результаты вызывают беспокойство среди традиционных политических сил Британии. По словам экспертов, Reform UK, известная своей правопопулистской идеологией и активным участием в кампании Brexit, сейчас выглядит как серьезный конкурент для лейбористов и консерваторов.

В то же время Лейбористская партия, которая пришла к власти после 14-летнего правления консерваторов, испытывает внутренние трудности, в частности, из-за плохо воспринятого повышения налогов. Только 54% ​​британцев, поддержавших лейбористов на последних выборах, готовы снова отдать свой голос за эту партию.

В издании пишут, что Reform UK поддерживает американский миллиардер и соратник новоизбранного президента США Дональда Трампа Илон Маск. Но он отказался поддерживать Фараджа и заявил, что нужно заменить главу партии. Напомним, что Фарадж ранее выступал против разрешения на использование западного оружия для ударов в глубь России. А также политик утверждал, что причиной нападения на Украину есть то, что Путин не хотел расширения ЕС и НАТО. В то же время он и не снимал вины с российского диктатора.

Источник: reuters .

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