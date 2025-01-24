Президент США Дональд Трамп может стать катастрофой для путинского режима, если его экономическая стратегия получит поддержку.

Экономика России находится на грани коллапса, и Трамп , применив надлежащие санкции, может добить ее.

Об этом пишет издание TIME. По словам экспертов, в начале своего президентства Трамп высказался о войне в Украине, заявив, что Путин "разрушает Россию". Российская экономика, сильно зависящая от экспорта нефти и газа, находится в глубоком кризисе. Проблемы России обострились из-за санкций и потери доступа к европейским рынкам энергоносителей, которые ранее приносили значительный доход. Путин уже исчерпал резервы государственного бюджета, и у России нет альтернативных источников доходов.

Трамп может давить на нефтяной рынок, в результате чего путина будет ждать экономический крах. Благодаря росту добычи нефти в США и снижению зависимости от российских поставок цена на нефть может упасть до уровня, который станет финансовой катастрофой для России. Кроме того, введение новых санкций против российских нефтяных компаний может еще больше усугубить ситуацию.

Трамп также подчеркнул, что санкции его администрации уже остановили финансирование террористических организаций из-за ограничений на иранские деньги. Применив подобный подход к России, он может помешать экономике Кремля и даже привести к падению Путина. История доказала, что такие методы могут оказаться эффективными — холодная война закончилась именно из-за экономического кризиса в Советском Союзе, пишут в издании.

Источник: time .

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