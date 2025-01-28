Президент США Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине уже к весне этого года, несмотря на опасения по поводу возможных компромиссов, которые могут быть болезненными для Украины.

В этом году Трамп планирует сделать ключевой шаг для разрешения конфликта, а опасения о неприемлемых компромиссах для Украины ошибочны.

Согласно их информации инсайдеров, Трамп не отказывается от поддержки Украины и серьезно относится к урегулированию конфликта. Естественно, ему придется решить ряд сложных задач, но глава Белого дома будет точно работать с Владимиром Зеленским. В ближайшее время у них запланирована официальная встреча.

Инсайдеры отметили, что Трамп решил действовать на двух фронтах. С одной стороны, он предупредил Путина о том, что США готовы и дальше оказывать военную поддержку Киеву, пока конфликт не завершится. Но вместе с тем президент США говорил о том, что и Зеленский "не ангел". Однако Дональд Трамп публично заявлял о том, что намерен завершить войну к весне.



Ранее в The Times раскрыли, как президент США Дональд Трамп может переиграть российского диктатора Владимира Путина. В издании отметили, что судьба международной политики будет зависеть от того, смогут ли эти лидеры найти общий язык.

По мнению Трампа, низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

Источник: independent .



Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы