Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что, по словам президента США Дональда Трампа, завершение конфликта возможно только из-за мирных переговоров, однако любые переговоры требуют значительных уступок с обеих сторон.

Рубио заметил, что война не завершится, если одна из стран не будет готова изменить свои максималистские требования.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Мегине Келли. По словам Рубио, Украина и Россия не достигнут своих полных целей, ведь обе стороны уже заплатили высокую цену за конфликт.

"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им покинуть землю (под контролем России – ред.)? Я имею в виду, что в Украине люди были бы огорчены этим, и это понятно", – объяснил госсекретарь США.

Однако Рубио подчеркнул, что с течением времени, как и в любой войне, появятся более зрелые подходы к реальности. Обе страны хотят закончить войну, ведь платят большую цену за ее продление.

"Это (война в Украине, – ред.) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, и придется проделать много тяжелой работы. И я думаю, что только Соединенные Штаты под лидерством президента Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко, и это потребует некоторое время. Но я знаю, что он (Трамп, – ред.) намерен добиться этого", – подытожил госсекретарь США.

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