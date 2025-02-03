Президент Финляндии Александр Стубб выразил осторожный оптимизм по достижению перемирия в Украине в ближайшие месяцы при содействии Дональда Трампа.

По его словам, перемирие может быть достигнуто уже в течение трех-шести месяцев, что станет первым шагом на пути к мирным переговорам.

Как пишет Yle, Стубб отметил, что во время недавнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским он получил определенный оптимизм по ситуации, а также подчеркнул важность поддержки Украины для того, чтобы она могла занять сильную позицию в предстоящих переговорах.

"Сначала будут стремиться к перемирию, на что уйдет от 3 до 6 месяцев, а затем и к мирным переговорам", – отметил президент Финляндии.

Стубб заявил, что политика Финляндии заключается в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнул важность международной поддержки для страны. Он считает, что Украина должна получить максимальную помощь, чтобы быть готовой к перемирию и предстоящим мирным переговорам.

Стубб также высказал мнение о методе, который использует президент США Дональд Трамп в своих усилиях по достижению мира. Он отметил, что Трамп выбирает жесткую риторику, пытаясь вынудить российского президента Владимира Путина садиться за стол переговоров.

"Лично я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно таким языком к нему сейчас обращается Дональд Трамп", – добавил он.

Также президент Финляндии подчеркнул, что нет никаких рисков того, что мир может быть обсужден без участия самой Украины. Он считает, что Европа должна активно участвовать в переговорах, ведь будущее европейской безопасности напрямую зависит от результатов мирного процесса.

Источник: yle .

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