Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не смог прибыть в Брюссель на запланированную встречу с представителями Европейской комиссии из-за временного ограничения воздушного движения в Бельгии.

Как сообщило издание STVR, полёту помешал сбой в работе авиадиспетчерской службы Skeyes , повлекший закрытие воздушного пространства.

Фицо намерен обсудить с представителями Еврокомиссии вопрос о прекращении Украиной транзита российского газа в Словакию, а также провести встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

По информации издания, встреча перенесена на 3 февраля.

Также Politeka писала о том, что румынский политик посягнул на часть Украины. Пророссийский политик Келин Джорджеску во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой открыто заявил, что Украина — это "вымышленное государство", а ее раздел между соседними странами "неизбежен".

Кроме того, мы сообщали о том, как Дональд Трамп может завершить войну в Украине. Об этом в своей статье The Times подчеркнул Уильям Гейг, британский экс-министр и член Палаты лордов. Гейг отмечает, что возобновление конфликта в Украине будет катастрофой, которая может омрачить даже поражение Байдена в Афганистане.

Трамп, по словам британского лорда, в скором времени осознает, что только за счет расширения американских обязательств можно будет прекратить большие войны.

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