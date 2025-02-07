Администрация президента США Дональда Трампа разделилась во мнениях о подходе к завершению войны между Россией и Украиной.

Дональд Трамп задумывается над тем, стоит ли применять давление на Россию из-за экономических санкций и других рычагов, или сократить военную помощь Украине, чтобы ускорить завершение конфликта.

Как сообщает NBC News, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог настроены на использование американских инструментов влияния для того, чтобы заставить Владимира Путина остановить боевые действия. В то же время другая часть администрации, в том числе сторонники сокращения финансовой помощи Украине, считают, что таким образом можно достичь мирного соглашения с Россией. Однако критики этой идеи предупреждают, что это может привести к капитуляции перед Москвой и существенно ослабит Украину.

Трамп сам неоднократно заявлял, что готов принять всевозможные меры для завершения войны. Во время его инаугурации он обещал применять санкции, тарифы и налоги в Россию, если Путин не согласится на мирные переговоры. Однако после того, как торговля США с Россией значительно сократилась, такие меры утратили свою эффективность.

Одним из обсуждаемых вариантов является использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. По словам бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора, 300 миллиардов долларов находящихся в европейских и американских банках российских активов могли бы быть использованы для закупки оружия для Киева. В то же время Трамп демонстрирует изменение риторики, признавая, что мирные переговоры возможны только при значительном давлении на Россию. Президент США неоднократно заявлял, что Россия должна отказаться от попыток захватить территорию Украины, что является условием для начала переговоров.

"Слушая, как Трамп говорит о Путине на протяжении почти десяти лет, это самые критические вещи, которые он когда-либо говорил", – отметил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Источник: nbcnews .

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