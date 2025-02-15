Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение войны в Украине может стать сложным и поэтапным процессом, в частности, по инициативе президента Дональда Трампа.

Трамп не ищет временных решений в виде прекращения огня, а намерен достичь полного завершения конфликта, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил Марко Рубио.

"Он хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы, а хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это должно происходить поэтапно", – отметил Госсекретарь США.

По его информации, это было озвучено Трампом во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Политека.

Рубио предоставил общий план завершения войны, который может включать первые этапы посредством прекращения огня. Однако он подчеркнул, что в настоящее время нет конкретных договоренностей или переговоров по этому вопросу. Он также отметил, что следующим шагом может стать открытие гуманитарных коридоров, а также заключение соглашений по защите энергетической инфраструктуры от обстрелов, сообщает Политека.

"Увидим, как это сработает", – добавил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что Трамп является единственным лидером, который может собрать международную поддержку для реализации этого плана, и отметил, что завершение войны потребует глобальных усилий. При этом он подчеркнул важность участия Европы в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности для Украины, в то время как США, по его словам, будут заинтересованы в независимости Украины в будущем.

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