Вице-президент США подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы Украина оставалась "суверенной и независимой".

США готовы ввести санкции против России и даже отправить своих военных в Украину , если президент России Владимир Путин откажется вести переговоры о прекращении войны, сообщает Politeka.net .

Такое заявление в интервью The Wall Street Journal сделал Джей Ди Вэнс. Он также подчеркнул, что США не будут отступать от своего курса, если Россия не согласится на мирное соглашение, которое обеспечит долгосрочную независимость Украины.

Эти слова вице-президента Венса звучат значительно жестче, чем предыдущие высказывания министра обороны США Пита Гегсета, неоднократно отмечавшего, что на данный момент военная интервенция США маловероятна. Однако Венс дал понять, что политика США может измениться, если Россия продолжит отказываться от мирных переговоров, сообщает Политека.

Во время интервью также было упомянуто недавнее высказывание президента США Дональда Трампа, поднявшего вопрос проведения переговоров по Украине между Россией и США. Эта идея вызвала возмущение у европейских и украинских политиков, отметивших важность привлечения Киева и Евросоюза к любым переговорам относительно будущего Украины.

Источник: wsj .

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