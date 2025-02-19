Фридрих Мерц — 69-летний юрист, пилот-любитель и политик, более десяти лет не имеющий государственных должностей, но все равно остающийся одним из главных претендентов на должность канцлера Германии.

Шансы Мерца на победу на следующих выборах Бундестага 23 февраля этого года выглядят достаточно высокими, сообщает Politeka.net.

Фридрих Мерц возглавляет оппозиционную партию Христианско-демократический союз (ХДС) и, по данным опросов, имеет поддержку 30% избирателей, что дает ему преимущество действующему канцлеру Олафу Шольцу.

В 2000-х он был одним из лидеров ХДС, но после поражения от Ангелы Меркель отправился в бизнес, где сделал имя. В его возвращении к политике в 2018 году многие увидели шанс на перемены. Но два года подряд он не смог стать лидером партии. Лишь после поражения ХДС на выборах 2021 года, Мерц наконец-то стал главой ХДС и теперь, после парламентских выборов, может стать новым канцлером Германии, сообщает Политека.

Мерц выступает за либеральные экономические реформы, в частности, упрощение налоговой системы и ограничение иммиграции. Относительно вопроса войны в Украине, он резко критикует политику Олафа Шольца относительно оказания помощи Киеву, обвиняя его в нерешительности. Мерц активно призывает к поставке Украине современных вооружений, в частности ракет Taurus, способных поражать цели на значительно больших расстояниях, чем другие имеющиеся в Украине ракеты.

9 декабря Мерц посетил Киев, где пообещал продолжить поддержку Украины и содействовать созданию нового европейского альянса для поддержки Киева в борьбе с Россией. Он также подчеркнул, что мир в Украине возможен только при условии, что Россия прекратит атаки на украинскую инфраструктуру.

Поддержка Мерца среди избирателей растет и на фоне политического кризиса в Германии, его кандидатура выглядит одной из самых перспективных.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла".

Также Politeka писала, что Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа.

Как сообщала Politeka, Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы.