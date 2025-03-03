Соединенные Штаты Америки не прекратят попыток достичь соглашения о прекращении войны в Украине, однако снова изменят тактику в ведении переговоров.

США усилят давление на Киев, будут избегать прямого общения с президентом Владимиром Зеленским, однако не откажутся от попыток закончить войну в Украине, пишет Politeka.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного советника администрации США.

По словам источника, хотя Соединенные Штаты продолжат искать пути к мирному урегулированию конфликта, ведь "слишком многое было вложено в попытки достичь соглашения о прекращении войны, чтобы пойти сейчас".

В то же время, бывшая советница президента США Дональда Трампа Виктория Коутс также согласилась, что переговоры с Украиной остаются актуальными, но подчеркнула возможные последствия для Киева. Речь идет о проверке помощи США, сообщает Политека.

"Я думаю, что вы можете увидеть некоторые подобные действия, но ни одно из них не обязательно будет препятствовать каким-либо предстоящим переговорам", - подчеркнула Коутс.

Информация о том, что США не планируют вести дальнейшие переговоры с Владимиром Зеленским, вызвала много вопросов. Официальные источники, близкие к администрации США, подтвердили, что ссора в Овальном кабинете 28 февраля стала "подтверждением их давних подозрений по Зеленскому".

Президентство Джо Байдена привело к тому, что Зеленский стал слишком полагаться на поддержку США, ожидая, что американцы продолжат финансировать войну, говорят в Вашингтоне.

"С Зеленским покончено", – так лаконично охарактеризовал ситуацию один из собеседников издания.

Источник: bloomberg .

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