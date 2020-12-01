По данным Всемирной организации здравоохранения, 25% населения мира страдает от проблем со стопами, вызванных ношением обуви низкого качества. Чтобы избежать их, рекомендуем использовать ортопедическую обувь. Магазин медицинских товаров «Ортоп» объявляет о новом поступлении товаров этой категории. Рассказываем об особенностях ортопедической обуви, а также доступных в магазине разновидностях.

Особенности ортопедической обуви

Внешне такая обувь практически ничем не отличается от обычной. Главное отличие — за счет особой конструкции она способна компенсировать недостатки стопы, устранять ее деформации, облегчать состояние при хронических заболеваниях опорно-двигательной системы, а также служит средством их профилактики. Особенности:

использование качественных натуральных и синтетических материалов;

конструкция учитывает индивидуальные особенности стопы и любые отклонения от нормы;

надежная фиксация обуви на ноге и защита уязвимых мест;

эластичная противоскользящая подошва обеспечивает дополнительную стабильность;

анатомически правильное расположение стопы, что препятствует развитию деформаций;

равномерное распределение нагрузки по поверхности стопы, что снижает усталость на протяжении дня;

минимальный риск травматизма;

улучшение походки;

снижение болевого синдрома;

нормализация кровообращения.

Виды ортопедической обуви

Профилактическая. Назначается для предотвращения развития деформаций стопы и различных ортопедических заболеваний.

Стабилизирующая. Используется при некоторых хронических болезнях, включая плоскостопие, артрит, вальгусную и варусную деформацию, для лечения на начальной стадии и улучшение общего состояния. Такая обувь компенсирует большинство отклонений от нормы.

Лечебная. Применяется для лечения тяжёлых форм заболеваний опорно-двигательной системы, а также в послеоперационный период и при различных травмах.

Категории ортопедической обуви, доступные в магазине «Ортоп»

Школьная обувь. Рекомендуется использовать как сменную обувь в учебных заведениях. В каталоге магазина доступен широкий ассортимент моделей разных размеров и цветов, поэтому выбрать подходящую модель не составит труда.

Детская ортопедическая обувь. Поскольку организм ребенка активно растет, важно обеспечить оптимальные условия для здорового развития опорно-двигательной системы. В каталоге магазина доступны модели как для мальчиков, так и для девочек.

Ортопедическая обувь для взрослых. Широкий ассортимент туфель, ботинок, кроссовок, сандалий, сабо, кедов, шлепанцев, босоножек, тапочек, мокасин и спецобуви позволяет подобрать подходящую модель под любой наряд и предмет гардероба.

Профессиональная ортопедическая обувь. Предназначена для профессионалов, проводящих целый день на ногах. Она улучшает кровообращение, снимает отечность и избавляет от тяжести в ногах.

Послеоперационная обувь. Чтобы ускорить процесс реабилитации после хирургического вмешательства, используется специальная обувь. Она изготовлена из мягких материалов без швов, в качестве застежек используется липучка, а скос на передней части подошвы уменьшает нагрузку на стопу.

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