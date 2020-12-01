По данным Всемирной организации здравоохранения, 25% населения мира страдает от проблем со стопами, вызванных ношением обуви низкого качества. Чтобы избежать их, рекомендуем использовать ортопедическую обувь. Магазин медицинских товаров «Ортоп» объявляет о новом поступлении товаров этой категории. Рассказываем об особенностях ортопедической обуви, а также доступных в магазине разновидностях.
Особенности ортопедической обуви
Внешне такая обувь практически ничем не отличается от обычной. Главное отличие — за счет особой конструкции она способна компенсировать недостатки стопы, устранять ее деформации, облегчать состояние при хронических заболеваниях опорно-двигательной системы, а также служит средством их профилактики. Особенности:
- использование качественных натуральных и синтетических материалов;
- конструкция учитывает индивидуальные особенности стопы и любые отклонения от нормы;
- надежная фиксация обуви на ноге и защита уязвимых мест;
- эластичная противоскользящая подошва обеспечивает дополнительную стабильность;
- анатомически правильное расположение стопы, что препятствует развитию деформаций;
- равномерное распределение нагрузки по поверхности стопы, что снижает усталость на протяжении дня;
- минимальный риск травматизма;
- улучшение походки;
- снижение болевого синдрома;
- нормализация кровообращения.
Виды ортопедической обуви
- Профилактическая. Назначается для предотвращения развития деформаций стопы и различных ортопедических заболеваний.
- Стабилизирующая. Используется при некоторых хронических болезнях, включая плоскостопие, артрит, вальгусную и варусную деформацию, для лечения на начальной стадии и улучшение общего состояния. Такая обувь компенсирует большинство отклонений от нормы.
- Лечебная. Применяется для лечения тяжёлых форм заболеваний опорно-двигательной системы, а также в послеоперационный период и при различных травмах.
Категории ортопедической обуви, доступные в магазине «Ортоп»
- Школьная обувь. Рекомендуется использовать как сменную обувь в учебных заведениях. В каталоге магазина доступен широкий ассортимент моделей разных размеров и цветов, поэтому выбрать подходящую модель не составит труда.
- Детская ортопедическая обувь. Поскольку организм ребенка активно растет, важно обеспечить оптимальные условия для здорового развития опорно-двигательной системы. В каталоге магазина доступны модели как для мальчиков, так и для девочек.
- Ортопедическая обувь для взрослых. Широкий ассортимент туфель, ботинок, кроссовок, сандалий, сабо, кедов, шлепанцев, босоножек, тапочек, мокасин и спецобуви позволяет подобрать подходящую модель под любой наряд и предмет гардероба.
- Профессиональная ортопедическая обувь. Предназначена для профессионалов, проводящих целый день на ногах. Она улучшает кровообращение, снимает отечность и избавляет от тяжести в ногах.
- Послеоперационная обувь. Чтобы ускорить процесс реабилитации после хирургического вмешательства, используется специальная обувь. Она изготовлена из мягких материалов без швов, в качестве застежек используется липучка, а скос на передней части подошвы уменьшает нагрузку на стопу.
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