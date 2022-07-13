Купить Айфон 13 – не просто отличная идея. Во многих ситуациях ему просто нет альтернативы. Рассмотрим, кому не стоит тратить время на изучение технических характеристик смартфонов разных брендов и сразу идти в официальный магазин техники Apple.

Телефон для бизнесмена

iPhone 13 максимально комфортный в использовании и обеспечивает отличную связь. Его стильный корпус надежно защищен – он изготовлен из повторно переработанного алюминия. Его сборка идеальна, и с первого взгляда понятно – это хорошая вещь, которая свидетельствует о вашем высоком статусе. Автономное время работы заметно подросло, что позволяет все время быть на связи. Для выхода в интернет можно использовать обновленный модуль WiFi, который обеспечивает большую скорость передачи данных, или мобильные сети с поддержкой 5G. Личные данные надежно защищены – можно использовать биометрический сканер отпечатка пальцев, технологию FaceID или установить пароль.

Идеальный гаджет для блогера и контент-мейкера

Если вы профессиональный блогер или контент-мейкер, вам стоит купить Айфон 13 Про. Редактировать контент стало еще удобнее. Новейший процессор А15 позволяет справляться с огромными массивами информации без зависаний и потери скорости. Поддерживаются методы вычислительной фотографии, которые позволяют с минимальными хлопотами создавать качественный контент и обрабатывать его. Еще одно интересное нововведение – кинематографический режим со следящим автофокусом. Он самостоятельно масштабирует картинку при переходе с одного объекта на другой, делая переходы мягкими и плавными. Великолепная система аудио позволяет делать профессиональную озвучку видео без подключения сторонних аксессуаров. А большой объем накопительной памяти – до 1 терабайта в максимальной комплектации – позволяет хранить все свои видео и фото.

Помощник для фотографа

Вы фиксируете все, что видите на фото и видео? В таком случае лучше купить Айфон 13 Про Макс. Возможности новинки для создания фотографий невероятны. В этом поколении появилась опция макрофотографии, которая позволяет делать снимки с расстояния всего в 20 миллиметров. Это очень популярное направление. Появился профессиональный стандарт записи видео ProRes, с которым можно создавать короткометражные видео и рекламные ролики голливудского класса. Значительно расширился набор фото и визуальных шаблонов, с которыми вы сможете передавать не только картинку, но и свое настроение в момент съемки.

Благодарим за помощь в подготовке материала сеть магазинов Apple в Киеве My Cloud Store.