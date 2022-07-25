Бизнесмен, почетный президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский рассказал, что стресс и психологические срывы на фоне ситуации в Украине привели к тому, что он стал набирать лишний вес. Чтобы улучшить свое состояние, бизнесмен решил пройти Майер-терапию и похудеть на 15 килограмм уже к концу сентября.

Об этом Григорий Козловский рассказал во время получения медицинским центром Emily Medical Center, принадлежащего бизнесмену, статуса сертифицированного центра терапии по программе доктора Майера.

Медцентр находится в живописном природном уголке на берегу озера в лесопарковой зоне Львова, до площади Рынок – всего 4 км.

"В такие сложные времена мы не останавливаемся, а продолжаем строить Украину. Мы очень благодарны члену международной организации Майер-терапевтов, доктору Сеппу Фергелю, который решился приехать в Украину и высоко оценил нашу с женой работу. Это действительно хорошая новость, поскольку Emily Medical Center стал всего третьим медцентром в Украине, официально имеющим возможность проводить Майер-терапию", - заявил Григорий Козловский.

Бизнесмен признался, что начал набирать лишний вес и решил пройти курс детокс-терапии по программе доктора Майера.

"Уже с 1 сентября будет каждый день сообщать о результатах своего похудения. Дай Бог, чтобы у нас был мир, чтобы была возможность лечиться, восстанавливать свое психологическое и физиологическое состояние", - добавил Козловский.

Как известно, терапия по доктору Майеру предусматривает специальный курс по очищению организма от шлаков, токсинов и ненужных ему жиров, разработанный австрийским ученым доктором Францом Ксавьером Майером еще в начале 20-го века.

Терапия предполагает диетическое питание, направленное на повышение жизненных сил человека, с помощью которых можно улучшить здоровье и избавиться от хронических заболеваний. Как правило, медицинские центры или спа-отели, имеющие статус сертифицированного центра Майер-терапии, расположены в местностях, где возможно уединение и контакт с природой.

Также считается, что терапия доктора Майера полезна всем, независимо от возраста и хронических осложнений или заболеваний.