Гаджеты нового поколения работают по принципу известных всем зажигалок с пьезоэлементом. То есть при нажатии кнопки напряжение электронной схемы достигает максимальных величин, нить накаливания раскаляется докрасна. В свою очередь, это делает возможным возгорание. Но есть одно существенное отличие – огонь во время работы usb-прибора, как таковой, отсутствует в принципе.

А как заряжается электрическая зажигалка? Продвинутые устройства заряжаются или от USB-порта компьютера, либо от любого мобильного устройства. Встроенная внутрь зажигалки спираль нагревается посредством выделяемой миниатюрным аккумулятором электроэнергии. Всё крайне просто: для подзарядки достаточно только подключить прогрессивный девайс с помощью USB-кабеля, предусмотренного в базовой комплектации, к озвученным выше источникам энергии. Заинтересованы в таком девайсе? Приобрести электроимпульсную зажигалку можно на сайте интернет-магазина ДуДа.

Дымная эстетика: какими бывают электроимпульсные зажигалки

Ровно, как и бензиновые либо газовые зажигалки, экземпляры USB готовы удивлять своим разнообразием. Изучить весь ассортимент можно в виртуальном каталоге интернет-магазина DuDa. Что касается визуальной составляющей электронных зажигалок, то к вашему вниманию представлено множество разноплановых решений. Здесь есть интересные модели для любителей минимализма, строгости и просто имиджевых аксессуаров. Присмотритесь к лаконичным образцам из металла, которые особенно привлекают своей прочностью и практичностью.

Любители оригинальных девайсов могут обратить внимание на эксклюзивные зажигалки, которые привлекают внимание всевозможными творческими изысканиями и нестандартным художественным оформлением. Особенно привлекательны модели с декоративными вставками из дерева ценных пород, а также натуральной кожи либо с инкрустацией драгоценными камнями.

Что касается технической составляющей, то электроимпульсные зажигалки способны выполнять не только непосредственно возложенные на них обязанности. Есть модели, которые совмещают в себе несколько полезных опций одновременно. Например, образцы, оснащённые флеш-накопителем, фонариком, часами и даже видеокамерой. Или же электронные зажигалки, являющиеся одновременно и приспособлением для розжига чего-либо, и оригинальным брелоком.