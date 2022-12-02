НАК «Нафтогаз України» обеспечивает голубым топливом миллионы украинских домохозяйств. В мае 2022 г. в связи с прекращением работы 17 региональных газсбытов список абонентов «поставщика последней надежды» значительно расширился. Как новые, так и старые клиенты газопоставляющей компании имеют возможность платить за газ онлайн, не выходя из дома. Самый быстрый и надежный способ — использование сервиса Portmone.

Что нужно для оплаты услуг компании «Нафтогаз України» онлайн

Чтобы не тратить время на посещение отделений банка или «Укрпочты» и не стоять в очередях в последние отведенные для оплаты дни, стоит воспользоваться сервисом Portmone. Для совершения онлайн-платежа необходимо всего лишь:

Рекомендуемый срок оплаты счетов от НАК «Нафтогаз України» — до 25 числа следующего месяца за предыдущий. На потребление голубого топлива в стране до мая 2023 г. действует единый тариф — 7,96 грн за кубометр.

При отсутствии счетчика начисления производятся из расчета на каждого члена семьи. Норма потребления на одного человека определяется Кабинетом министров. При ее исчислении учитывается наличие в домохозяйстве централизованного отопления и горячего водоснабжения, а также газовой колонки.

Обратите внимание, что услуги транспортировки газа предоставляют региональные газсбыты. Кстати, именно эти компании принимают показания счетчиков, которые можно передать с помощью сервиса Portmone.

Как быстро платить за газ через Portmone

Схема совершения онлайн-платежей проста и понятна даже тем пользователям, которые ранее никогда не пользовались сервисом. Чтобы оплатить за газ в Нафтогаз, необходимо:

на сайте Portmone войти в раздел каталога «Коммунальные услуги»;

выбрать категорию «Газ» и компанию «Нафтогаз України»;

ввести на платежной странице номер лицевого счета и нажать кнопку «Оплатить»;

указать данные банковской карты (16-значный номер, CVV/CVC-код, срок действия), а также email;

ознакомиться с выставленным счетом или самостоятельно указать сумму, которая будет списана;

подтвердить платеж.

Деньги будут перечислены практически моментально. Зарегистрированные пользователи могут привязать платежку к адресу и создать шаблон для дальнейшего получения и погашения счетов в личном кабинете. Аналогичным образом добавляются счета за транспортировку газа, электричество, водоснабжение и отопление. Постоянные пользователи Portmone могут погасить все ежемесячные платежки одним нажатием. Весомое преимущество сервиса — возможность оплаты коммунальных и других домашних услуг без комиссии при подключении тарифного плана «Месяц».