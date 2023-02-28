Курсовая работа, равно как и любой другой научный и исследовательский труд, требует обязательного использования источников, на которые ссылается автор. Составить его достаточно просто, но для этого нужно знать особенности применения ссылок на источники. Так что начнем с основ — стандартов.
Единый стандарт для ссылок в Украине
Есть определенные стандартизированные требования, которые нужно выполнять для оформления таких данных, без которых любая курсовая превратится в произвольное эссе. Где сказано все что угодно, только не подтвержденные научные данные. Все необходимые для составления ссылок указания сосредоточены в стандарте ДСТУ 8302:2015. «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления». Он регулирует вопросы составления библиографии независимо от типа документов и их назначения. То есть стандарт — универсальный источник для формирования библиографии работ.
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Как следует помечать ссылку на книгу или статью в журнале
Текст стандарта достаточно объемный. Его технология составления ссылок, хотя проста и логична, все же требует определенного изучения тематики и проработки ее.
Например, стандарт указывает, что книги одного автора надо подавать в такой последовательности:
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-
полная фамилия;
-
первая буква имени с точкой в конце;
-
первая буква отчества с точкой в конце;
-
название книги;
-
город, где издана книга;
-
издательство;
-
год;
-
количество страниц или страница, на которую ссылается автор работы.
Если авторов несколько, первым проставляется тот, кто указан первым на обложке или в исходных данных книги. Если авторов более трех, указывается примечание «и др.» — что говорит об авторском коллективе.
Если нужно указать книгу без автора, где есть составитель, редактор и другие техническо—творческие работники, так и отмечается:
-
под ред.;
-
сост.;
-
ed.
Практически те же требования к ссылке на текст публикации в журнале, с той разницей, что порядок несколько изменен:
-
полная фамилия;
-
первая буква имени с точкой в конце;
-
первая буква отчества с точкой в конце;
-
название статьи;
-
название периодического издания;
-
год;
-
номер издания;
-
количество страниц или страница, на которую ссылается автор работы.
Издательство, которое издало журнал, не указывается. Есть особенности также по составлению библиографии для коллективных работ, опубликованных в журналах или коллективных сборниках, тезисах конференций.
Ссылки на электронные источники: сайты и соцсети
Это особый раздел стандарта, поскольку такие ссылки требуют простой, но определенной формы составления указания источника. Структуру такой ссылки можно рассмотреть на примере ссылки на публикацию сайта:
-
название публикации с экрана;
-
название сайта;
-
ссылка URL через двоеточие;
-
дата обращения к сайту через двоеточие в числовом формате — дата, месяц, год.
Еще один популярный и запрашиваемый раздел ссылок в курсовой работе — ссылки на законы и другие акты государственных органов, обладающих неограниченным действием во времени. Здесь тоже обычно применяют ссылку на электронную версию закона или постановление Кабмина, указ Президента в последовательности:
-
название документа — название закона или постановление полностью без сокращений — после названия — двоеточие;
-
тип этого законодательного документа, например, Закон Украины — после названия — слово «от»;
-
дата акта в цифровом выражении — число, месяц, год;
-
номер документа по цифровому показателю и двоеточие;
-
«по состоянию на» с указанием даты его состояния;
-
ссылка URL через двоеточие;
-
дата обращения к сайту через двоеточие в числовом формате даты, месяца и года.
Это общие указания к составлению литературы по электронным источникам, поскольку есть специальные правила составления ссылки на публикации в Твитере, Ютюб—канале и других социальных платформах, и сетях.
Если есть необходимость составить библиографию по стандартам, применяемым в международных, иностранных изданиях, нужно применить глобальную стандартизацию ссылок. Они существенно отличаются от стандартов, введенных в Украине, в частности, относительно порядка и содержания предоставления информации об авторах и названиях книг или журналов.