Курсовая работа, равно как и любой другой научный и исследовательский труд, требует обязательного использования источников, на которые ссылается автор. Составить его достаточно просто, но для этого нужно знать особенности применения ссылок на источники. Так что начнем с основ — стандартов.

Единый стандарт для ссылок в Украине

Есть определенные стандартизированные требования, которые нужно выполнять для оформления таких данных, без которых любая курсовая превратится в произвольное эссе. Где сказано все что угодно, только не подтвержденные научные данные. Все необходимые для составления ссылок указания сосредоточены в стандарте ДСТУ 8302:2015. «Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие положения и правила составления». Он регулирует вопросы составления библиографии независимо от типа документов и их назначения. То есть стандарт — универсальный источник для формирования библиографии работ.

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Как следует помечать ссылку на книгу или статью в журнале

Текст стандарта достаточно объемный. Его технология составления ссылок, хотя проста и логична, все же требует определенного изучения тематики и проработки ее.

Например, стандарт указывает, что книги одного автора надо подавать в такой последовательности:

полная фамилия;

первая буква имени с точкой в конце;

первая буква отчества с точкой в конце;

название книги;

город, где издана книга;

издательство;

год;

количество страниц или страница, на которую ссылается автор работы.

Если авторов несколько, первым проставляется тот, кто указан первым на обложке или в исходных данных книги. Если авторов более трех, указывается примечание «и др.» — что говорит об авторском коллективе.

Если нужно указать книгу без автора, где есть составитель, редактор и другие техническо—творческие работники, так и отмечается:

под ред.;

сост.;

ed.

Практически те же требования к ссылке на текст публикации в журнале, с той разницей, что порядок несколько изменен:

полная фамилия;

первая буква имени с точкой в конце;

первая буква отчества с точкой в конце;

название статьи;

название периодического издания;

год;

номер издания;

количество страниц или страница, на которую ссылается автор работы.

Издательство, которое издало журнал, не указывается. Есть особенности также по составлению библиографии для коллективных работ, опубликованных в журналах или коллективных сборниках, тезисах конференций.

Ссылки на электронные источники: сайты и соцсети

Это особый раздел стандарта, поскольку такие ссылки требуют простой, но определенной формы составления указания источника. Структуру такой ссылки можно рассмотреть на примере ссылки на публикацию сайта:

название публикации с экрана;

название сайта;

ссылка URL через двоеточие;

дата обращения к сайту через двоеточие в числовом формате — дата, месяц, год.

Еще один популярный и запрашиваемый раздел ссылок в курсовой работе — ссылки на законы и другие акты государственных органов, обладающих неограниченным действием во времени. Здесь тоже обычно применяют ссылку на электронную версию закона или постановление Кабмина, указ Президента в последовательности:

название документа — название закона или постановление полностью без сокращений — после названия — двоеточие;

тип этого законодательного документа, например, Закон Украины — после названия — слово «от»;

дата акта в цифровом выражении — число, месяц, год;

номер документа по цифровому показателю и двоеточие;

«по состоянию на» с указанием даты его состояния;

ссылка URL через двоеточие;

дата обращения к сайту через двоеточие в числовом формате даты, месяца и года.

Это общие указания к составлению литературы по электронным источникам, поскольку есть специальные правила составления ссылки на публикации в Твитере, Ютюб—канале и других социальных платформах, и сетях.

Если есть необходимость составить библиографию по стандартам, применяемым в международных, иностранных изданиях, нужно применить глобальную стандартизацию ссылок. Они существенно отличаются от стандартов, введенных в Украине, в частности, относительно порядка и содержания предоставления информации об авторах и названиях книг или журналов.



