До войны харьковчанин Александр Юрковский самостоятельно освоил живопись и стал востребованным художником не только в Украине, но и за рубежом. Сейчас для него главным в жизни стало волонтерство. Вместе с друзьями он создал благотворительную организацию «Art Help», которая помогает украинским военным и простым людям попавшим в тяжелую ситуацию, а еще, даже в эти сложные времена, не оставляет без заботы животных.

— Александр, как для вас началось полномасштабное вторжение?

— Как и для всех - это было страшно. Моя квартира в Харькове на Салтовке, поэтому война буквально ворвалась в мой дом. Это жуткое чувство, когда ты ничего не можешь сделать, у тебя нет оружия, ты не умеешь стрелять. Я жалею, что до войны не освоил хотя бы, как пользоваться автоматом.

Первые дни мы прятались дома, но потом прямо рядом с нами прилетели ракеты из «Градов». Нам повезло, что мы как раз в этот момент были во дворе и нас не задело.

После этого 5 марта мы с женой решили выехать из Харькова и перебрались в Полтаву.

- А как вы начали заниматься волонтерством?

- Первое время я просто со своих сбережений отсылал донаты. Перед войной я продал несколько картин, но деньги за них не успели прийти и вот с этих денег я начал донатить на ВСУ, сбрасывать в различные благотворительные фонды. А потом меня попросили помочь знакомые из Харькова. У них приют для животных и мы с женой начали закупать для них корм и отсылать им по почте.

Дальше сработал эффект сарафанного радио. К нам начали обращаться люди с просьбами о помощи. Сначала, чаще всего, это касалось помощи животным. А потом в Полтаве я случайно встретил своего харьковского друга Андрея Николаенко и вместе мы решили выстроить систему помощи.

- То есть вы расшили количество помощи и ее спектр?

- Да, мы начали помогать военным. Сначала это было спецподразделение «Кракен». Первое время я им просто отправлял в качестве донатов свои деньги, а потом мы с ними списались и стали помогать напрямую. У меня достаточно много знакомых в соцсетях в том числе и в других странах мира и я начал бросать им клич на сбор. Мы покупали то что было нужно нашим военным и привозили им раз в неделю. Там были и продукты, и тактические аптечки, квадрокоптеры и так далее.

Позже к нам обратились ребята из Нацгвардии, которые воевали под Балаклеей — помогали им с коллиматорными прицелами. Помогали добровольческому батальону «Хартия», различным бригадам ВСУ: 92-ой ОМБР (харьковское направление), 110-ой ОМБР (Донецкое направление), 66-ой ОМБР(Донецкое направление), Силам специальных операций (Запорожское направление), Русскому Добровольческому корпусу (Запорожское направление). Сейчас проводим сбор для подразделения Нацгвардии, которое воюет на Луганском направлении.

Иногда помогаем просто отдельным ребятам, которые идут воевать добровольцами - покупаем нужное оборудование и одежду.

Очень быстро о нас узнали. Ощущение такое, что мой номер телефона есть у половины Харькова. Так что помимо помощи военным мы начали помогать старикам, которые остались в городе — развозили им продуктовые пакеты.

- Я так понимаю, что в основном вы помогаете харьковчанам?

- Не совсем так. С одной стороны мы организовали в Харькове волонтерский хаб, который базируется в «Мастерской Карамели» Андрея Николаенко на улице Пушкинская. Об этом месте уже многие знают и привозят туда и продукты, лекарства, средства тактической медицины и так далее. Все это мы потом распределяем и развозим.

Но в целом мы помогаем там где нужна помощь, не зависимо от географии. Есть запрос у военных — мы ищем деньги, закупаем, привозим. Я так понимаю эту войну выиграют военные и волонтеры.

- А насколько сложно сейчас искать деньги? Изменилась ситуация с начала войны?

- К сожалению, сейчас два графика — с одной стороны стало больше запросов, с другой — стало меньше донатов. При этом поменялась и география тех, кто помогает. Если раньше у нас было 90% поступлений из-за границы, и 10% от украинцев, то сейчас все с точностью до наоборот.

Поэтому сейчас наша главная задача — сделать все возможное и невозможное, чтобы поток помощи не уменьшался. Мы не сдадимся и будем помогать до дня нашей победы, а скорее всего даже дольше. До тех пор пока будет нужна наша помощь.

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