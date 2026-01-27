Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области будет способствовать раннему выявлению болезней и профилактике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области заработало с нового года, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикует премьер-министр Юлия Свириденко.

С 1 января 2026 года жители региона старше 40 лет могут получить финансовую поддержку на медицинский скрининг в рамках программы «Скрининг здоровья 40+». Инициатива направлена ​​на своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нарушений психического здоровья, подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Каждый участник получает персональное уведомление в приложении «Действие» на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на специальную карту насчитывают 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на обследование. Для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами доступна альтернатива через банки или ЦНАПы.

Обследование будет проводиться в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ. Полный перечень учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области будет способствовать раннему выявлению болезней, повышению профилактики и улучшению качества жизни старшего поколения.

На реализацию программы в 2026 году из государственного бюджета было выделено 10 миллиардов гривен. Минздрав, НСЗУ и партнеры координируют внедрение, чтобы все желающие могли быстро получить необходимые услуги.

Кроме того, в Харьковской области можно получить гуманитарную помощь. Для участия необходимо подготовить документы, подтверждающие личность, право собственности и уровень доходов.

