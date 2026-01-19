Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах нового соціального проєкту, про що повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку жителів, чиї оселі зазнали пошкоджень через бойові дії, а також на покращення умов проживання літніх і соціально вразливих громадян.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено виконання малого та середнього відновлення будинків і квартир. Роботи охоплюють заміну вікон, дверей, ремонт покрівель, стін і стель за умови, що приміщення залишаються безпечними.

Подати заявку можуть мешканці Харкова й Ізюма, які належать до визначених категорій. Серед них — люди з інвалідністю, громадяни віком понад 60 років, тяжкохворі, самотні батьки, багатодітні сім’ї, вагітні жінки та матері з малолітніми дітьми.

Для участі необхідно підготувати документи, що підтверджують особу, право власності та рівень доходів. Якщо пакет неповний, соціальні працівники розглядають звернення індивідуально та допомагають із подальшим оформленням.

Окремо в регіоні працює програма догляду вдома. Вона орієнтована на самотніх літніх людей і осіб із серйозними захворюваннями. Фахівці надають побутову підтримку, стежать за станом здоров’я, консультують і забезпечують необхідними засобами.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки благодійних донорів і дозволяє охопити найуразливіші групи населення комплексними рішеннями.

Мешканцям рекомендують звертатися на гарячу лінію та стежити за офіційними повідомленнями, щоб вчасно скористатися можливістю отримати підтримку.

