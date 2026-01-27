Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області сприятиме ранньому виявленню хвороб та профілактиці.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області запрацювала з нового року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікує прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

З 1 січня 2026 року мешканці регіону старші 40 років можуть отримати фінансову підтримку на медичний скринінг у рамках програми «Скринінг здоров’я 40+». Ініціатива спрямована на своєчасне виявлення серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та порушень психічного здоров’я, наголосила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Кожен учасник отримує персональне повідомлення в додатку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на спеціальну картку нараховують 2000 гривень, які можна витратити виключно на обстеження. Для тих, хто не користується цифровими сервісами, доступна альтернатива через банки або ЦНАПи.

Обстеження проводитиметься у державних, комунальних та приватних закладах, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Повний перелік установ буде оприлюднено найближчим часом.

Фахівці підкреслюють, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Харківській області сприятиме ранньому виявленню хвороб, підвищенню профілактики та покращенню якості життя старшого покоління.

На реалізацію програми у 2026 році з державного бюджету виділено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ та партнери координують впровадження, щоб усі охочі могли швидко отримати необхідні послуги.

Крім того, в Харківській області можна отримати гуманітарну допомогу. Для участі необхідно підготувати документи, що підтверджують особу, право власності та рівень доходів.

