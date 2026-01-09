Подорожание продуктов в Харьковской области заметили местные жители в начале января 2026, сообщает Politeka.

Анализ супермаркетов показывает стабильное повышение цен на основные категории товаров, включая молочные продукты, овощи и бакалеи.

Сметана "Президент" 15% (350 г) подорожала до средней цены 57,69 грн. Самые низкие цены предлагают у Metro – 56,68, а у Novus – 58,99. Для сравнения, в декабре средняя стоимость составила 55,51, то есть рост составил 1,90. Эксперты объясняют это повышением увеличения расходов на молочное сырье и энергоносители.

Овощи также демонстрируют заметный скачок. Помидоры сорта «сливки» в среднем стоят 163,80 грн за килограмм. Самые дешевые – у Novus (129 гривен), самые дорогие – у Megamarket (202,50). В декабре средняя цена была 161,06, поэтому за последний месяц повышение составило 36,90. Такой прирост связывается с сезонным спросом и повышением логистических затрат.

Бакалея, в частности гречка, выросла менее заметно. Средняя стоимость килограмма составляет 47,85 грн. В Megamarket его продают за 61,70, у Auchan – 39,90. В сравнении с декабрем средняя стоимость увеличилась на 2,72. Аналитики отмечают, что стоимость круп зависит от внутренних запасов, цен на зерно и колебаний курса гривны.

Индекс потребительских цен подтверждает общую тенденцию. За последний месяц наблюдалось регулярное повышение стоимости молочных продуктов и овощей в супермаркетах, особенно перед праздничными днями. Это свидетельствует о прямом влиянии сезонности и увеличении спроса на эти товары.

Подорожание продуктов в Харьковской области создает дополнительное давление на семейный бюджет. Специалисты советуют покупателям планировать расходы, сравнивать цены в разных сетях и обращать внимание на сезонные предложения. В среднесрочной перспективе аналитики ожидают стабилизации расценок с наступлением весеннего сезона и возобновлением предложений на рынке.

