Новый график движения поездов в Харьковской области вступил в силу в феврале из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных путях.

Новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает временные изменения ряда пригородных рейсов, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Харьковской области проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця".

В частности, №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский меняет время отправления с 04:21 на 04:13, а №6408 Изюм – Харьков-Левада будет отправляться в 04:54 вместо 05:15. Это касается периода с 24 по 28 февраля.

Такие коррективы связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, что позволяет поддерживать безопасное движение составов.

Новый график движения поездов в Харьковской области также повлияет на рейсы №6428 Изюм – Шебелинка. В период с 23 по 27 февраля отправление будет 20:06 (вместо 19:18), а прибытие – в 21:58 (вместо 21:01).

№6426 Букино – Харьков-Пассажирский, №6430 Изюм – Харьков-Пассажирский и №6432 Савинцы – Харьков-Пассажирский также претерпевают изменения с 23 по 28 февраля.

№ 6426 будет отправляться в 11:02 (вместо 10:53), Харьков-Пассажирский – в 14:04 (вместо 13:55). №6430 будет выезжать в 12:37 (вместо 12:49), а №6432 – в 16:11 (вместо 16:20).

Изменения касаются преимущественно времени отправления и прибытия, что позволяет организовать движение без скоплений на станциях и обеспечить безопасность пассажиров.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять точное время выезда и прибытия во избежание задержек или недоразумений. Важно отметить, что эти изменения временны и будут действовать только во время проведения ремонтных работ.

В "Укрзализныце" призывают пассажиров внимательно следить за обновлениями на официальных ресурсах и учитывать их при планировании поездок.

