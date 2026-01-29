Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 января по 5 февраля сообщает о резких перепадах температуры и меняющейся атмосферной обстановке, передает Politeka.
Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .
30 января (пятница)
Температура будет колебаться от +2 до -8 °C. Ветер северо-восточный, порывы до 9 м/с. Осадки ожидаются в виде дождя – до 13,5 мм.
31 января (суббота)
Дневные показатели снизятся до -8, ночные до -14 °C. Ветер северный, порывы 10 м/с. Осадков ожидается 5,4 мм, возможен мокрый снег.
1 февраля (воскресенье)
Температура –14…–21 °C. Ветер северо-западный, порывы 7-10 м/с. Осадков не прогнозируется.
2 февраля (понедельник)
Дневные и ночные температуры составят -16 и -22 °C. Ветер западный, порывы до 5 м/с. Осадки отсутствуют.
3 февраля (вторник)
Столбик термометра покажет –14…–23 °C. Направление ветра западное, порывы 7 м/с. Осадков не предполагается.
4 числа (среда)
Температура составит -10 и -18 °C. Ветер западный, порывы 6 м/с. Осадки незначительные – 0 мм.
5 (четверг)
Ночная и дневная температура поднимется до -6 и -14 °C. Ветер южный, порывы 7-10 м/с. Осадки слабы, до 0,2 мм.
Неделя ожидается контрастной: начальные дни относительно мягкие и дождливые, далее морозные и сухие. Харьковчан советуют учитывать порывистый ветер и низкие ночные температуры при планировании прогулок и поездок.
Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 января по 5 февраля позволяет подготовиться к морозам и переменной погоде заранее.
Рекомендуется планировать пребывание на улице с учетом холодных ночей и возможных осадков, особенно в первые дни недели.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.
Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.