Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 января по 5 февраля позволяет подготовиться к морозам и переменной погоде заранее.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 30 января по 5 февраля сообщает о резких перепадах температуры и меняющейся атмосферной обстановке, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

30 января (пятница)

Температура будет колебаться от +2 до -8 °C. Ветер северо-восточный, порывы до 9 м/с. Осадки ожидаются в виде дождя – до 13,5 мм.

31 января (суббота)

Дневные показатели снизятся до -8, ночные до -14 °C. Ветер северный, порывы 10 м/с. Осадков ожидается 5,4 мм, возможен мокрый снег.

1 февраля (воскресенье)

Температура –14…–21 °C. Ветер северо-западный, порывы 7-10 м/с. Осадков не прогнозируется.

2 февраля (понедельник)

Дневные и ночные температуры составят -16 и -22 °C. Ветер западный, порывы до 5 м/с. Осадки отсутствуют.

3 февраля (вторник)

Столбик термометра покажет –14…–23 °C. Направление ветра западное, порывы 7 м/с. Осадков не предполагается.

4 числа (среда)

Температура составит -10 и -18 °C. Ветер западный, порывы 6 м/с. Осадки незначительные – 0 мм.

5 (четверг)

Ночная и дневная температура поднимется до -6 и -14 °C. Ветер южный, порывы 7-10 м/с. Осадки слабы, до 0,2 мм.

Неделя ожидается контрастной: начальные дни относительно мягкие и дождливые, далее морозные и сухие. Харьковчан советуют учитывать порывистый ветер и низкие ночные температуры при планировании прогулок и поездок.

Рекомендуется планировать пребывание на улице с учетом холодных ночей и возможных осадков, особенно в первые дни недели.

