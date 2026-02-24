Следует заранее проверить актуальные графики отключения света в Запорожье на 25 февраля.

Графики отключения света в Запорожье на 25 февраля охватят ряд улиц города, ведь энергетики будут производить ремонты, пишет Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

Графики отключения света в Запорожье на 25 февраля вводятся из-за плановых и профилактических работ, которые будут проводить энергетики. Однако они охватят только часть города.

С 9:30 до 15:30 часов не будет электричества из-за планового ремонта. Ограничения будут продолжаться в домах по следующим адресам:

Вузивська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Електролизна: 15-31, 31А, 26-30

Ивана Огиенка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

Перспектывна: 3, 5, 7

Финальна: 2, 6

Фундаментальна: 3

шосе Пивничне: 22Д

С 10 до 16 часов также вводятся дополнительные обесточивания из-за срочного ремонта. Они касаются отдельных улиц:

Билоцеркивська (Бєлгородська): 19, 3-17, 21, 23

Друкарська: 41-73, 42-74, 74

Електрычна: 140а, 142а, 144, 144а

Жытомырська: 82-114, 87-119

Зеленого Клыну (Амурська): 41-73, 42-74

Машынна: 125-163, 132, 134-170, 165-175, 177, 172-204, 179-219

Основна: 40, 42-96, 41-95

Прыяружна: 62-100, 95-127

Радиальна: 2-14

Театральна: 15, 15а, 17, 19, 25-33

Шамотна: 7, 9, 8, 1

Шахматна: 1-13, 2-16

Шламова: 52, 54, 60-82

С 9 до 16 часов света не будет в Запорожье из-за профилактических работ. Однако обесточивание будет продолжаться в домах на улицах:

8 Березня: 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 25, 27, 29а, 4, 8

Айвазовського: 13А–57, 16–62, 48а, 41, 42а, 42, 59, 61–79, 63, 64–68, 72–92, 79а, 70, 88

Богдана Ступки (Третьої п`ятирічки): 34-40, 41-63, 45/1, 44-50, 54-76, 42, 20, 52, 52а, 62

Выноградна: 84

Заозерна: 1–13, 2–8а, 10–30, 15–37

Зернова: 19–49, 2, 3, 6–16, 4, 9–17, 20–26, 94

Ивана Гутника-Залужного (Червонои кинноти): 23, 31–51, 16–28а, 51–85, 30–56, 58–60

Котляревського: 1–19/1, 2–66, 103, 104, 104-112, 105, 118, 19/2–39, 2, 37, 40, 41, 43–59, 61–71, 63, 71/а, 71/в, 71/с–85, 114, 114а, 87–89, 91–99, 120–122, 126а, 92–102а

Курганна: 1–15, 2–22, 18, 2а

Логинова: 11–21, 16–18, 23, 25, 14, 2–10, 3–9, 22–34, 27–35, 36–38, 37–47

Медычна: 35

Незалежности: 126, 5, 6, 8

Олександра Мурашка (Шышкина): 1–5, 9–21, 2–46, 23–33, 48–72

Олександривська: 3–15, 4–8

Панаса Мырного: 2а–6а, 85–93, 73–83

Петра Третяка (Ватутина): 116–124, 3–37, 4–56, 39, 58/1, 41–71, 58–92, 75, 75а, 94–110, 85

Престыжна: 1, 4б, 2-4

Прогресывна: 1–13, 3а, 103а, 105а, 115, 12–20, 17-29, 35-43, 24-28, 24А, 26Б, 45-105, 8–10

Тыражна: 28–52

Товарыська: 1–17, 2–6, 18, 19–35, 22–34, 38, 44–46, 8–16

Следует заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

