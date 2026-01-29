Подорожание продуктов в Харькове испытали сотни семей, ведь ценники на базовые товары выросли в первые недели нового года.

Подорожание продуктов в Харькове стало заметно на примере ряда базовых товаров ежедневного потребления, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина, средняя цена на куриное бедро Наша ряба сейчас составляет 193,62 гривны за килограмм.

Для сравнения, в декабре 2025 г. средняя стоимость составляла 178,32 гривны, что свидетельствует о росте на 0,71%. Разница в стоимости заметна и в крупных сетях: у Metro курятина стоит 206,86 гривны, у Novus 219,00 гривны, а у Auchan – 155,00 гривны.

Среди молочных товаров больше всего подорожание продуктов в Харькове демонстрирует твердый сыр Комо традиционный 50%. Средний ценник за килограмм в январе 2026 года составляет 566,67 гривны, в то время как в декабре 2025 года он был на уровне 527,00 гривны.

Индекс потребительских цен на творог составил 100,43%, что означает рост на 0,43%. В магазинах Auchan творог сейчас стоит 519,00 гривны, в Megamarket 582,00 гривны, а в Novus — 599,00.

Гречка тоже не осталась на прежнем уровне. Средняя цена за килограмм в январе 2026 года составила 49,53 гривны, тогда как в декабре 2025 года – 46,18.

Наибольший рост отмечен у Megamarket, где килограмм крупы стоит сейчас стоит 61,70 гривны, у Novus 44,99, а у Auchan 41,90. Индекс потребительских цен на гречку в январе составил 102,37%, что соответствует увеличению стоимости на 2,37%.

Основными причинами подорожания продуктов в Харькове эксперты называют войну, которая сокращает поголовье скота и птицы и усложняет логистику.

Сбои в энергоснабжении заставляют производителей использовать дорогостоящие генераторы, а рост стоимости газа влияет на производство в теплицах.

Кроме того, экономические факторы, включая инфляцию и колебания курса доллара, повышают цены на импортные составляющие и корма для животных.

