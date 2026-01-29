Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 30 січня по 5 лютого дозволяє підготуватися до морозів і мінливої погоди заздалегідь.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 30 січня по 5 лютого повідомляє про різкі перепади температури та мінливу атмосферну обстановку, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

30 січня (п’ятниця)

Температура коливатиметься від +2 до −8 °C. Вітер північно-східний, пориви до 9 м/с. Опади очікуються у вигляді дощу — до 13,5 мм.

31 січня (субота)

Денні показники знизяться до −8, нічні до −14 °C. Вітер північний, пориви 10 м/с. Опадів очікується 5,4 мм, можливий мокрий сніг.

1 лютого (неділя)

Температура −14…−21 °C. Вітер північно-західний, пориви до 7 м/с. Опадів не прогнозується.

2 лютого (понеділок)

Денні й нічні температури складуть −16 та −22 °C. Вітер західний, пориви до 5 м/с. Опади відсутні.

3 лютого (вівторок)

Стовпчик термометра покаже −14…−23 °C. Напрямок вітру західний, пориви 7 м/с. Опадів не передбачається.

4 числа (середа)

Температура складе −10 та −18 °C. Вітер західний, пориви 6 м/с. Опади незначні — 0 мм.

5-го (четвер)

Нічна та денна температура підніметься до −6 та −14 °C. Вітер південний, пориви 7 м/с. Опади слабкі, до 0,2 мм.

Тиждень очікується контрастним: початкові дні відносно м’які та дощові, далі — морозні та сухі. Харків’янам радять враховувати поривчастий вітер і низькі нічні температури при плануванні прогулянок та поїздок.

Рекомендується планувати перебування на вулиці з урахуванням холодних ночей та можливих опадів, особливо в перші дні тижня.

